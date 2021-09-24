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Корпус атомного реактора доставили на стройку Курской АЭС-2
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Ценный груз весом в 340 тонн преодолел почти две тысячи километров. В следующем году реактор планируют установить в первый блок АЭС-2.

АЭС-2 в Курчатове строится в качестве станции замещения Курской атомной станции, первый блок которой в этом году выходит из эксплуатации. Масштабный проект по возведению нового блока начали еще в 2017 году, но горизонт, по словам главного инженера Алексея Вольнова уже близко.

«Все идет по графику, отклонений нет, поэтому все государственные задания выполняем, ключевые события, уже девять из десяти, по году выполнили», — рассказал Вольнов.

На стойку станции был доставлен 340-тонный корпус реактора ВВЭР-ТОИ. Его сборка вместе с реакторной установки намечена на май 2022 года.

«Это самая безопасная атомная станция. И сам проект очень интересный, основанный на пассивном принципе безопасности. Эти функции пассивного принципа, они здесь очень развиты», — отметил главный инженер.

По данным госкорпорации «Росатом», которая осуществляет проектирование и строительство объекта, первый и второй энергоблоки Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными и соответствуют всем требованиям безопасности.

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курск аэс реактор
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