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Политолог Солонников оценил меры Беглова по подготовке Петербурга к зиме
Общество
Политолог Солонников оценил меры Беглова по подготовке Петербурга к зиме
Федеральное агентство новостей  / 

Никто не может дать стопроцентной гарантии того, насколько суровой будет грядущая зима, даже Гидрометцентр. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

На заседании правительства Санкт-Петербурга 23 сентября 2021 года губернатор Александр Беглов рассказал о том, насколько «самый северный мегаполис мира» готов к осенне-зимнему сезону, который, как заметил градоначальник, длится почти восемь месяцев. Беглов заявил, что уже 15 ТЭЦ и порядка 1000 котельных готовы давать тепло в дома горожан, «техника в необходимом количестве есть, штаты аварийных служб, водителей, дворников укомплектованы». Он также отметил, что к началу сезона проведен большой объем ремонтных работ на предприятиях инженерного комплекса и в жилом фонде.

«Насколько все было предусмотрено властями, мы узнаем ближе к марту и апрелю, — заметил Солонников. — Каждый год готовимся вроде бы как надо, но зима порой наступает раньше, чем должна. В 2021 неожиданностей в этом отношении быть не должно. Подготовка к зиме действительно ведется, докуплена новая техника (ее и в 2020 активно приобретали) и нанимаются работники для уборки улиц ручным способом — Беглов явно не рассчитывает на милость от нашей суровой природы и делает все серьезно».

Политолог похвалил городские власти за то, что те занимаются «нормальными, логичными проектами по очистке города» от снега и наледи.

Политолог Солонников оценил меры Беглова по подготовке Петербурга к зиме
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«А не закупают лазерные пушки, чтобы срезать ими сосули с крыш, как планировали делать лет десять назад, — добавил эксперт. — И это хорошо! Все, что власти могли сделать в плане подготовки к холодному времени года, они сделали, а окажется ли этого достаточно — кто знает? Зимы бывают разные».

Собеседник ФАН подчеркнул, что стопроцентных гарантий по «масштабам зимы» не дает никто — даже Гидрометцентр.

«Вполне возможно, кстати, что власти Санкт-Петербурга ведут с ним консультации, — предположил Солонников. — Но точной информации об этом у меня нет».

Ранее политолог объяснил природу фейков на выборах в Государственную думу восьмого созыва.

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