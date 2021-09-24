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На полигоне Донгуз завершились учения «Мирная миссия-2021»
Видео

Слаженную работу и профессионализм продемонстрировали участники антитеррористических учений «Мирная миссия-2021». Вместе с российскими военнослужащими в маневрах были задействованы специалисты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Индии и Пакистана.

Мероприятие в Оренбургской области прошло в рамках взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадры с оборонительных маневров уже продемонстрировало Министерство обороны РФ. На видео запечатлена работа артиллерии и военно-воздушных войск.

Всего в учениях приняли участие свыше 3,4 тысяч военнослужащих. Также было задействовано более 600 единиц техники. Среди них была представлена и тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Солнцепек», самоходные гаубицы «Мста-С», РСЗО «Град» и другие.

Пользователи Сети удивились размаху проведенных маневров. По их словам, отечественное вооружение находится на высоком уровне.

«Русская артиллерия — лучшая в мире, это исторически и объективно, без бравады. А от артиллерии в современных конфликтах гибнет до 90% живой силы противника», — говорит комментатор по имени Роман.

«Тяжело в учении — легко в бою», — подметил пользователь Павел.

Учения «Мирная миссия-2021» проводились с 20 по 24 сентября. По мнению первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова, маневры способствуют укреплению отношений между странами ШОС.

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учения оренбургская область донгуз мирная миссия-2021
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