Убийца Джорджа Флойда подал апелляцию в Верховный суд Миннеаполиса

Миннеаполис, 24 сентября. Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал заявление на апелляцию в суд Миннесота, сообщает телеканал CBS Minnesota.

