Убийца Джорджа Флойда подал апелляцию в Верховный суд Миннеаполиса

Миннеаполис, 24 сентября. Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал заявление на апелляцию в суд Миннесота, сообщает телеканал CBS Minnesota.

Derek Chauvin Files His Own Appeal Of Conviction, Sentence In George Floyd's Murder https://t.co/UkdeWn0Tvo pic.twitter.com/nGH7DfKoWb — WCCO - CBS Minnesota (@WCCO) September 24, 2021

Шовин в своем ходатайстве назвал 14 причин, почему дело должно быть пересмотрено. Он отмечает, что суд не переносили в другой округ, присяжные не были изолированы и некоторые из них «явно предвзяты».

Бывший полицейский также указал, что не имеет денег на адвоката и представляет себя сам. Ранее обвиняемому было отказано в государственной защите, и он попросил Верховный суд штата пересмотреть это решение и временно приостановить дело. Шовин подчеркнул, что Федерация полицейских Миннеаполиса больше не представляет его интересы.

По данным телеканала, правоохранителю присвоили «статус нищего», согласно которому он будет освобожден от необходимости оплачивать судебные издержки.

Смерть Флойда

В июне текущего года суд в американском Миннеаполисе приговорил Шовина к 22 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Судья Питер Кэхилл во время оглашения приговора подчеркнул, что решение не основано на «общественном мнении», полицейский злоупотребил полномочиями и был особо жесток при задержании.

Смерть Флойда во время ареста вызвала широкий резонанс в США. Этот случай стал поводом для массовых протестов в Америке и по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией. Для охраны порядка власти привлекли Национальную гвардию, во многих городах был введен комендантский час.