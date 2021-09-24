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Новые правила техосмотра начинают действовать в России с 1 октября

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 11:18
Экономика
Новые правила техосмотра начинают действовать в России с 1 октября
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 24 сентября. Технический осмотр автомобиля с 1 октября должны будут пройти несколько категорий российских автомобилистов. Об этом напомнили в Российском союзе автостраховщиков.

Прохождение процедуры понадобится водителям, у которых срок действия диагностической карты истек до февраля 2021 года. Процедуру также нужно пройти в случае, если возраст машины достиг четырех лет. В таком случае автовладелец обязан получить первую диагностическую карту, передает РБК.

Кроме того, техосмотр является обязательным для коммерческого, пассажирского и грузового транспорта. Отсутствие диагностической карты может грозить штрафом в размере до 800 рублей. Однако в марте его размер планируется увеличить до 2 тысяч рублей. Это произойдет в случае принятия закона об отмене техосмотра. Если Госдума одобрит соответствующий законопроект, обязательно проходить техосмотр нужно будет только при постановке автомобиля на учет, смене владельца или изменения конструкции машины.

Пока закон находится на стадии рассмотрения, процедура техосмотра продолжает оставаться обязательной для россиян. Эксперты не исключают, что изменения могут вступить в силу только после 2022 года.

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