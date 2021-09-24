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Режиссер «Ноттинг Хилла» Роджер Мишелл скончался в 65 лет

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 11:09
Общество
Режиссер «Ноттинг Хилла» Роджер Мишелл скончался в 65 лет
Global Look Press  /  Alberto Terenghi/Venice2020

Лондон, 24 сентября. Британский режиссер Роджер Мишелл ушел из жизни по неизвестной причине. Постановщик прославился благодаря мелодраме «Ноттинг Хилл» и адаптации романа «Доводы рассудка».

Британский драматург скончался в Великобритании спустя три месяца после празднования 65-летия. О смерти постановщика стало известно 22 сентября.

Выпускник Кембриджа завоевал популярность благодаря успешной экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка» — проект был отмечен наградой премии BAFTA. Затем в карьере кинематографиста появился ромком «Ноттинг Хилл» с голливудскими звездами Джулией Робертс и Хью Грантом. Картина не только стала популярной, но и имела огромный кассовый успех — фильм заработал 360 млн долларов при скромном бюджете в 42 млн долларов.

Недавно также стало известно о смерти актера Уилли Гарсона, звезды сериала «Секс в большом городе». Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием, однако неизвестно, был ли рак причиной его ухода из жизни.

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смерть режиссер рождер мишелл
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