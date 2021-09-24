Власти Японии заявили о недопустимости применения особого налогового режима на Курилах

Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил о неприемлемости особого налогового режима на Курилах.

Представитель японского МИД отметил, что странам необходимо вести совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах таким образом, чтобы не ущемлять правовые позиции друг друга. Об этом Мотэги сказал после слов Лаврова о создании налогового механизма для привлечения инвестиций на островах.

Кроме этого, министры внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения, заключение мирного договора и вопросы гуманитарных обменов.

Американское издание Foreign Policy ранее выпустило материал о российском министре иностранных дел Сергее Лаврове. Авторы назвали умение дипломата вести переговоры «мрачным искусством».