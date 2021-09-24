Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 11:56
11:54
Экономика
ПФР напомнил о выплате некоторым категориям россиян до 8,7 тысячи рублей
11:52
Спорт
Агент Прудников рассказал, что топ-клубы Европы интересуются Бариновым и Захаряном
11:51
Происшествия
Оперативники ФСБ изъяли более 51 килограмма наркотика в Московской области
11:51
Общество
Российские медики выявили 21 379 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки
11:51
Весь мир
Талибы намерены полностью ликвидировать ИГ в Афганистане
11:50
Происшествия
Жестокий Эльбрус: названы вероятные причины трагедии с альпинистами на Кавказе
11:50
Экономика
ПФР: некоторые россияне получат ежемесячную надбавку к пенсии в 1,5 тысячи рублей
11:49
Политика
NRK: норвежские рыбаки призывают новое правительство наладить отношения с Россией
11:46
Происшествия
Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Ка-27 на Камчатке
11:45
Происшествия
Выживших при крушении вертолета Ка-27 на Камчатке нет
Все новости

Власти Японии заявили о недопустимости применения особого налогового режима на Курилах
Экономика
Власти Японии заявили о недопустимости применения особого налогового режима на Курилах
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил о неприемлемости особого налогового режима на Курилах.

Представитель японского МИД отметил, что странам необходимо вести совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах таким образом, чтобы не ущемлять правовые позиции друг друга. Об этом Мотэги сказал после слов Лаврова о создании налогового механизма для привлечения инвестиций на островах.

Кроме этого, министры внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения, заключение мирного договора и вопросы гуманитарных обменов.

Американское издание Foreign Policy ранее выпустило материал о российском министре иностранных дел Сергее Лаврове. Авторы назвали умение дипломата вести переговоры «мрачным искусством».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Власти Японии заявили о недопустимости применения особого налогового режима на Курилах
курилы налог режим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru