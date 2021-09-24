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МИД КНР осудил тихоокеанский альянс США, Британии и Австралии
Армия
МИД КНР осудил тихоокеанский альянс США, Британии и Австралии
pixabay.com

Пекин, 24 сентября. Китай выступает против военного альянса AUKUS, созданного Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией, заявили в Министерстве иностранных дел КНР.

По данным китайского внешнеполитического ведомства, само существование организации нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. Именно поэтому Пекин осуждает действия участников альянса.

Ранее Вашингтон, Лондон и Канберра сформировали альянс, который должен стать площадкой для обмена военно-техническим опытом. Первым решением, которое было принято в рамках работы AUKUS, стало создание в Австралии атомного подводного флота.

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