Бомбоубежище на 950 человек появится в подвалах вертолетного завода в Ростове

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Ростовский вертолетный завод перестроит подвальные помещения в бомбоубежище на 950 человек. Такая информация появилась на сайте госзакупок с ценой контракта в 9,3 млн рублей.

Согласно документации, бомбоубежище будет располагаться в седьмом корпусе завода. Его оборудуют вентиляцией и системами непрерывного жизнеобеспечения. Убежище разместится на улице Новаторов, 5. В них люди будут защищены от проникающей радиации, токсического воздействия, а также воздушного удара и теплового излучения.

Для выполнения заказа подрядчик еще не найден. Известно, что ему предстоит выполнить часть геологических и инженерных исследований, а работы завершить за пять месяцев. После того, как новое бомбоубежище будет построено, в нем разместиться спортивный комплекс.

Ранее ФАН сообщал, что бывшее бомбоубежище рядом со сквером Цоя переоборудуют в детский бассейн в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Бассейн будет иметь пропускную способность до 450 человек в день. В здании также будут оборудованы спортивные залы, раздевалки, душевые.