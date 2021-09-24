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Власти Мальты разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 туристам

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 11:05
Общество
Власти Мальты разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 туристам
wikipedia.org  /  PD

Валлетта, 24 сентября. Иностранные туристы смогут посетить Мальту при условии прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции одобренным в ЕС препаратом.

Правительство Республики Мальта объявили об открытии границ для туристов, прошедших процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном туристическом портале страны Visit Malta.

В список вошли 88 стран, среди которых Россия, страны Европейского союза и ряда микрогосударств. Отмечается, что все въезжающие туристы должны привиться вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). К ним относятся препараты от Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Въезд для непривитых граждан возможен только при наличии вида на жительство.

Вакцинация — эффективный способ формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России применяются препараты отечественного производства, подтвердившие свою безопасность и эффективность результатами исследований. Как сообщалось ранее, привившимся «Спутником V» россиянам могут разрешить въезд в Финляндию.

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мальта туризм вакцинация коронавирус
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