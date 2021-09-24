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Минэкономразвития обсуждает введение компенсации больничных самозанятым россиянам
Общество
Минэкономразвития обсуждает введение компенсации больничных самозанятым россиянам
pixabay.com

Москва, 24 сентября. Министерство экономического развития РФ изучает возможность предоставления социальных гарантий самозанятым в виде компенсации больничных и декретных выплат.

Письмо с соответствующим обращением направлено в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Копия письма также оказалась в распоряжении газеты «Ведомости».

Поскольку самозанятые в настоящий момент не могут делать отчисления в ФСС, они не имеют право претендовать на компенсацию больничных и организацию декретных выплат. В письме Минэкономразвития указывается, что сейчас обсуждается целесообразность данных мер.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшина, в свою очередь, сообщила, что данный вопрос находится на этапе проработки. Минтруд подтвердил рассмотрение механизмов обеспечения социальных гарантий для самозанятых россиян.

Российские власти намерены упростить процедуру получения некоторых пособий, среди которых выплаты для неработающих женщин и жен военнослужащих, имеющих детей. Кроме того, Пенсионному фонду России (ПФР) поручат контроль за еще 17 выплатами.

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минэкономразвития самозанятые больничный декретные выплаты
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