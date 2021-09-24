Гендиректор ОСК Рахманов: последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж

Москва, 24 сентября. Последний из шести фрегатов проекта 11356 продадут покупателям из других стран, отметил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, иностранные заказчики уже проявляют серьезный интерес к кораблю. Эти суда показали себя в реальной работе, добавил он.

«Уверен, что мы договоримся с ними [потенциальными покупателями] о судьбе фрегата», — сказал Рахманов в интервью РИА Новости.

Три фрегата проекта 11356 несут службу на Черноморском флоте. Еще два корабля продали Индии, однако они будут достроены лишь к 2022-2023 годам.

Ранее Алексей Рахманов отметил, что ОСК может строить подводные лодки на один год быстрее, если внедрять современные технологии. Однако для этого есть помеха в виде активного сопротивления проектантов, передает «Царьград».