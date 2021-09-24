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Белорусский министр Макей встретился с главами МИД Венгрии и Эстонии на полях ГА ООН
Политика
Белорусский министр Макей встретился с главами МИД Венгрии и Эстонии на полях ГА ООН
mfa.gov.by  /  Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Нью-Йорк, 24 сентября. Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретился с коллегами из Венгрии и Эстонии на полях сессии Генассамблеи ООН.

Как уточнила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики, ранее глава МИД Белоруссии планировал провести переговоры с западными коллегами в Нью-Йорке.

«Состоялась беседа Владимира Макея с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс», — говорится в сообщении.

Также Макей встретился с руководителем МИД Венгрии Петером Сийярто. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Ранее белорусский министр заявлял, что Минск не будет отправлять посла в Вашингтон из-за американских санкций. Республика должна была дать адекватный ответ на агрессивные шаги США, объяснил Макей.

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белоруссия эстония венгрия макей
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