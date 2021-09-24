Вьетнам и новый характер мировой экономики

После обновления в текущем году «руководящей четверки» Социалистической Республики Вьетнам — в нее входят президент, генеральный секретарь Компартии, премьер-министр, председатель Национального собрания — Ханой уже выдвинул ряд инициатив, имеющих значение для всего мира. В частности, российские наблюдатели успели оценить предложения, касающиеся глобальной безопасности на море, так как во многом они относятся и к России.

В середине сентября состоялась телефонная беседа президента СРВ Нгуен Суан Фука — хорошо известного россиянам, так как до этого он занимал должность главы вьетнамского правительства — с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы были обсуждены вопросы, имеющие первостепенное значение для наших двусторонних отношений, в том числе связанные с борьбой против COVID-19. Беседа, широко освещенная в российской прессе, стала началом новой эпохи дружбы и сотрудничества РФ и СРВ в современных геополитических условиях, тем более что именно участие Вьетнама позволило принципиально расширить границы Евразийского экономического союза. Вьетнам стал первым из стран АСЕАН, открыв зону свободной торговли с ЕАЭС, и теперь по этому пути пойдут другие представители Юго-Восточной Азии.

А на этой неделе Нгуен Суан Фук выступил в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций с новыми предложениями к мировому сообществу и с целью дальнейшего укрепления внешней политики Вьетнама, постепенно занимающего все более заметное положение в международных делах. На данный момент Вьетнам является не только ведущей страной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но и получил высокую оценку своей роли в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН 2020–2021 гг., доказав безусловную ответственность своих подходов в наиболее важных и сложных вопросах миропорядка.

Global Look Press / Yu Yang/ZUMAPRESS.com

Показательно, что беседа руководителей РФ и СРВ состоялась накануне выступления Нгуен Суан Фука в ООН, что подчеркивает доверительный и приоритетный характер российско-вьетнамских отношений.

Одной из главных тем выступления президента СРВ на заседании высокого уровня в ООН стала совместная борьба с пандемией COVID-19. Название темы говорит само за себя: «Укрепление жизнестойкости с верой в лучшее — в интересах возрождения после COVID-19, устойчивого восстановления, удовлетворения потребностей планеты, уважения прав людей и активизации деятельности ООН».

По мнению Нгуен Суан Фука, пандемия COVID-19 — это срочное предупреждение о разрушительных последствиях нетрадиционных проблем безопасности, таких как эпидемии и изменение климата. Пандемия более четко, чем когда-либо, выявила ограничения и недостатки системы глобального управления, а также неравенства в мире. Мир небезопасен, пока есть люди или страны, которые небезопасны. Для того чтобы как можно скорее преодолеть эпидемию, президент СРВ выделил ряд необходимых решений. В частности, это устранение барьеров на пути распространения вакцины, где приоритет отдается странам с низким уровнем вакцинации. На этом пути в целом необходимо содействие экономическому и торговому сотрудничеству для восстановления мировой экономики, ускорение цифровой и «зеленой» трансформации, широкое применение новых технологий, повышение производительности труда, конкурентоспособности и устойчивости экономики, смягчение и устранение негативных последствий изменения климата. Все вместе это будет содействовать созданию мирной, безопасной и стабильной обстановки в мире.

Global Look Press / Stringer / dpa

Общая линия Вьетнама во всех выступлениях президента этой страны с трибуны ООН — это всеобщее сотрудничество на основе уважения международного права при четком понимании того факта, что конфликты и напряженность в глобальном мире не просто еще существуют, но их в ряде случаев достаточно трудно преодолеть, тем более в одиночку. При этом Ханой регулярно подчеркивает и доказывает собственным примером, что решение любых, даже самых сложных политических «узлов», следует осуществлять мирными, политическими, дипломатическим средствами на основе строгого соблюдения международного права.

Именно на таком подходе регулярно настаивает и Москва, в свою очередь вынужденная решать массу проблем и конфликтов на глобальном уровне.

Вес Вьетнама дополняется и чисто географическим обстоятельством: это одна из самых динамично развивающихся экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), на котором сфокусировано внимание ведущих мировых держав. При этом Ханой демонстрирует умение выдерживать сбалансированную линию в отношениях со всеми, в том числе с США, отдавая безусловный исторический приоритет Москве.

Экономика Вьетнама развивается даже на фоне пандемии COVID-19, что выглядит не только уникальным примером, но и своего рода сенсацией, так как ресурсов для преодоления таких масштабов стране зачастую не хватает. Поэтому нет сомнений, что после пандемии экономика страны выйдет, как распрямившаяся пружина, на новую высоту, и партнеры Вьетнама должны это учесть уже сейчас.

пресс-служба Минобороны РФ /

Особую роль в преодолении трудностей играет руководство Вьетнама, которое контролирует основные параметры тактического и стратегического развития. Так что можно сказать просто: спешите дружить с Вьетнамом, лежащим в ключевом регионе мира. После пандемии желающих будет еще больше, а мир в целом станет другим, как говорили заранее и многие российские эксперты.

Другие акценты в выступлениях Нгуен Суан Фука в ООН были сделаны на проблемах изменения климата и безопасности, а также мировой продовольственной и пищевой системы. Проблема изменения мирового климата с конкретными выводами для экономики и промышленности сейчас активно обсуждается и в России. В этом смысле было интересно узнать о подходах, которых будет придерживаться Вьетнам, что позволит более точно спланировать совместные действия.

Что касается первого пункта, то Ханой настаивает на смягчении последствий изменения климата с необходимостью заблаговременной трансформации экономики, чтобы любое изменение в поведении глобальной природы не повлияло негативным образом на развитие национального хозяйства. Следует учесть, что Вьетнам является одной из десяти стран, наиболее сильно пострадавших от изменения климата и повышения уровня моря. На этом пути он реализовал множество комплексных мер реагирования, например, таких как сокращение использования ископаемой энергии, увеличение доли возобновляемых источников энергии до 25% от общего объема первичных поставок к 2030 году. С апреля 2021 года вьетнамское правительство реализует масштабную программу посадки одного миллиарда деревьев, которая должна быть выполнена к 2025 г. с расчетом, чтобы к 2030 г. эта зеленая масса насаждений уже поглотила вредных выбросов на 2–3% больше.

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Вьетнам передает в ООН Добровольное национальное обязательство по этому поводу, а Национальное собрание Вьетнама уже включило этот документ в соответствующий закон. Согласно этому закону уже к 2030 году за счет внутренних ресурсов государство обязуется сократить выбросы парниковых газов на 9%, а при соответствующей международной поддержке эту цифру можно будет довести до 27%, что является очень высоким показателем даже для более крупных стран.

Тема продовольствия является не менее важной, и Россия тоже активно работает в этой сфере, стремясь занять лидирующие позиции. В соответствующем докладе Нгуен Суан Фука сделан акцент на том, что это первое заседание ООН, которое внесет исторический вклад в резкую трансформацию глобальных продовольственных систем с целью их устойчивости и кооперации. При этом подчеркивается, что сам Вьетнам — это страна с благоприятным климатом, плодородной почвой и большим опытом в области сельского хозяйства, что полностью соответствует параметрам ООН. Таким образом, Вьетнам по праву претендует на достойное место в рамках будущей инклюзивной продовольственной системы.

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Для обеспечения таких высоких требований Ханой прилагает усилия по ускорению, как уже было сказано, цифровой трансформации аграрного сектора, повышению квалификации должностных лиц и служащих в соответствии с требованиями цифровизации сельского хозяйства. Аграрный сектор Вьетнама движется к переходу от высокопродуктивного сельского хозяйства к высокотехнологичному сельскому хозяйству, обеспечивая прозрачность и устойчивое развитие, совершенствуя переход от цепочки поставок к цепочке звеньев, интеграцию знаний и решения внутренних проблем отрасли. Сельскохозяйственный сектор Вьетнама следует всеобщей тенденции в экономике, требующей создания замкнутого, то есть безотходного, цикла, что позволяет перерабатывать не только отходы производства, но и побочные продукты. Тем самым создается больше рабочих мест в сельских районах, в том числе за счет создания и разработки новых наименований.

Все это является наглядным доказательством выполнения обязательств Вьетнама перед всем прогрессивным миром с устойчивым развитием на основе трех столпов: Экономика — Общество — Окружающая среда. Международные инициативы Вьетнама могут стать предметом для внимательного изучения со стороны российских экспертов, что позволит подготовить наши двусторонние отношения к реалиям нового времени.