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Копенкина призналась, что до сих пор хранит интимные фотографии Прохора Шаляпина
Шоу-бизнес
Копенкина призналась, что до сих пор хранит интимные фотографии Прохора Шаляпина
instagram.com  /  @larakopenkina

Москва, 24 сентября. Предпринимательница Лариса Копенкина сообщила журналистам, что по-прежнему хранит у себя откровенные фотографии бывшего супруга, певца Прохора Шаляпина, пишет Teleprogramma.pro.

По словам женщины, во время совместного проживания влюбленные любили фотографироваться голышом в разных позах.

«Храню все пикантные снимки Прохора у себя. И удалять их не собираюсь даже после своей свадьбы. Буду просматривать. Прохор же стал для меня святым. Хотя не могу сказать точно, за что я его люблю», — призналась Копенкина.

Стоит отметить, что несколько дней назад Лариса объявила о помолвке с другим мужчиной — долларовым миллионером Василием Райским. По этому случаю была устроена масштабная вечеринка.

Но когда случится сама свадьба, пока неизвестно. Сейчас Райский испытывает некоторые трудности с деньгами, так как не может попасть на территорию Эстонии, где сосредоточена большая часть его бизнеса, связанного с инвестициями.

Ориентировочно торжество намечено на 23 октября 2021 года.

На празднование помолвки уже собрались самые близкие люди будущих супругов: дочь Василия — певица Аника, певцы Сергей Пенкин и Владимир Брилев, ведущий Дмитрий Писарев, психолог Наталья Толстая, ее супруг, а также пародист Константин Кожевников и победительница шоу «Битвы экстрасенсов» Марина Зуева.

Известно также, что «молодые» приехали в ЗАГС на мотоцикле. А во время вечеринки не отходили друг от друга ни на минуту.

Популярность к Копенкиной пришла после ее бурного романа с Прохором Шаляпиным, который младше ее на 30 лет. Активно препятствовали свадьбе мать певца и взрослый сын от ее первого брака. Также стоит отметить, что свадебным подарком Прохору стала квартира в Москве за 18 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, как Лариса одобрила новый брак певца.

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