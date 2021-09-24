Отдыхающие в Египте россияне сравнили отель с Казанским вокзалом

Каир, 24 сентября. Российские путешественники вопреки рекомендациям турагента посетили Египет и остались шокированы четырехзвездочным отелем, в который они заселились.

Россияне описали отель, расположенный в Хургаде, словами «это Казанский вокзал». Об этом рассказала турагент в своем личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, она отговаривала своих клиентов от заселения в этот определенный отель, поскольку знала, что, несмотря на удобное расположение, гостиница имеет низкие стандарты сервиса. Однако россияне все же решили остановиться именно в нем, не желая бронировать номера в другом корпусе за небольшую доплату.

На следующее утро сотрудница турфирмы получила от клиентов эмоциональные сообщения. В них отдыхающие перечислили претензии к номеру и питанию.

«Это не отель, а Казанский вокзал какой-то... Ужас и антисанитария везде! Лифт какой-то грязный, еле ползет, как будто атомную войну пережил. Номер ужасный, грязный. Все разломанное, разбитое. В душе капает вода, а балкон даже на замок не закрывается», — написали постояльцы.

Также они озвучили претензии по питанию. По словам туристов, прямо над пищей свободно летали голуби и воробьи, а еда по качеству оставляла желать лучшего. Столов и приборов также постоянно не хватало, «воняло тряпками».

Автор блога напомнила клиентам о том, что уговаривала их немного доплатить и заселиться в номер выше категории в другой части отеля: разница в цене составляла лишь 2 тыс. рублей за 14 ночей.

«Больше туристы в этот день не писали: может, успокоились, а может, поняли, что угрозами и шантажом они ничего не изменят», — подытожила сотрудница турфирмы.

Сотрудники турецкого отеля в Сиде ранее назвали россиянку «тупицей» в ответ на замечание. Девушка приехала на отдых в трехзвездочную гостиницу.