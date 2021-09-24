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Второй танкер с иранским топливом для Ливана прибыл в Сирию
Весь мир
Второй танкер с иранским топливом для Ливана прибыл в Сирию
wikipedia.org  /  U.S. Army Corps of Engineers / Public Domain

Бейрут, 24 сентября. Шиитское движение «Хезболла» объявило о прибытии второго судна с иранским топливом, предназначенным для Ливана, в сирийский порт Банияс. Ожидается, что в течение нескольких дней колонна с горючим пересечет сирийско-ливанскую границу.

В настоящий момент на пути в Сирию находится третий танкер, который, согласно данным TankerTrackers.com, покинул иранскую акваторию 19 сентября.

Первое судно прибыло в Банияс 12 сентября, после чего началась переправка топлива по земле через подконтрольные «Хезболле» переходы на границе двух стран. Первый конвой из примерно 20 автоцистерн прибыл в Ливан утром 16-го числа. На данный момент известно уже о пяти колоннах, отправленных через Сирию в республику.

Ливанский кризис

Ливан, чья экономика продолжает свое стремительное падение, в настоящий момент страдает от масштабного кризиса практически во всех ключевых сферах. Среди прочего в стране наблюдается и нехватка топлива, из-за которой на протяжении последних нескольких месяцев к АЗС на территории республики выстраиваются огромные очереди из автомобилистов. Нередко это приводит к стычкам — как между рядовыми гражданами, так и при участии сотрудников правоохранительных органов.

Власти республики не в состоянии справиться с дефицитом, поэтому в середине минувшего лета «Хезболла» объявила о поставках горючего в рамках договоренностей, достигнутых с Ираном. Официальный Бейрут выступил против этого соглашения по двум причинам: опасаясь введения рестрикций со стороны мирового сообщества, поскольку Тегеран находится под санкциями Запада, а также не желая укрепления позиций «Хезболлы».

При этом рядовые ливанцы, страдающие от дефицита, приветствуют договоренности движения с Исламской республикой. Они встретили первую партию горючего баннерами со словами «Вы прорвали осаду», а также плакатами с благодарностью в адрес лидера Сирии Башара Асада.

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