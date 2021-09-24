Второй танкер с иранским топливом для Ливана прибыл в Сирию

Бейрут, 24 сентября. Шиитское движение «Хезболла» объявило о прибытии второго судна с иранским топливом, предназначенным для Ливана, в сирийский порт Банияс. Ожидается, что в течение нескольких дней колонна с горючим пересечет сирийско-ливанскую границу.

Lebanon's Hezbollah says second diesel ship from Iran arrived in Baniyas - al-Manar TV https://t.co/KfmlheVSL6 — Devdiscourse (@dev_discourse) September 24, 2021

В настоящий момент на пути в Сирию находится третий танкер, который, согласно данным TankerTrackers.com, покинул иранскую акваторию 19 сентября.

The third tanker carrying Iranian fuel earmarked for Hezb’Allah’s distribution within Lebanon, is laden and underway. Full details with our clients. — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) September 19, 2021

Первое судно прибыло в Банияс 12 сентября, после чего началась переправка топлива по земле через подконтрольные «Хезболле» переходы на границе двух стран. Первый конвой из примерно 20 автоцистерн прибыл в Ливан утром 16-го числа. На данный момент известно уже о пяти колоннах, отправленных через Сирию в республику.

Trucks filled with Iranian fuel have entered Lebanon, according to Al-Manar.



Here’s what we know:https://t.co/XVWZUF5oTQ — L'Orient Today (@lorienttoday) September 16, 2021

Ливанский кризис

Ливан, чья экономика продолжает свое стремительное падение, в настоящий момент страдает от масштабного кризиса практически во всех ключевых сферах. Среди прочего в стране наблюдается и нехватка топлива, из-за которой на протяжении последних нескольких месяцев к АЗС на территории республики выстраиваются огромные очереди из автомобилистов. Нередко это приводит к стычкам — как между рядовыми гражданами, так и при участии сотрудников правоохранительных органов.

The oil crisis in Lebanon

Whatever you do Americans, sanctions, wars and destruction, we will not surrender but rather we will attack fiercely and remove your cancerous gland from the region, and you will flee and your allies from our country we swear#Resistance #USATerrorism pic.twitter.com/iYtRdMRdIa — KamalDaeem???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (@DaeemKamal) May 31, 2021

Власти республики не в состоянии справиться с дефицитом, поэтому в середине минувшего лета «Хезболла» объявила о поставках горючего в рамках договоренностей, достигнутых с Ираном. Официальный Бейрут выступил против этого соглашения по двум причинам: опасаясь введения рестрикций со стороны мирового сообщества, поскольку Тегеран находится под санкциями Запада, а также не желая укрепления позиций «Хезболлы».

При этом рядовые ливанцы, страдающие от дефицита, приветствуют договоренности движения с Исламской республикой. Они встретили первую партию горючего баннерами со словами «Вы прорвали осаду», а также плакатами с благодарностью в адрес лидера Сирии Башара Асада.