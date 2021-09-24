Амстердам, 24 сентября. Россию необходимо было включить в Совместную следственную группу (ССГ) для объективного расследования дела о крушении малайзийского «боинга» МН17 на юго-востоке Украины.

Такое заявление сделал юрист Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, профессор Амстердамского университета Герт-Ян Кнопс, передает РИА Новости. По его словам, участие в расследовании потерпевших стран могло повлиять на его ход.

«Для объективности расследования было бы лучше включить Россию в Совместную следственную группу. Однако в расследовании участвовали только потерпевшие государства, что могло повлиять на ход расследования», — объяснил Кнопс.

На недавно прошедшем заседании по делу об авиакатастрофе MH17 прокуратура Нидерландов заявила, что Россия якобы недостаточно тесно сотрудничает со следствием. Стоит отметить, что ССГ сама не допустила Москву к расследованию трагедии. Более того, РФ неоднократно предлагала помощь следствию и отправляла голландским властям материалы, которые могли бы поспособствовать установлению виновных в крушении «боинга».

Таким образом, юрист Кнопс указал на главную ошибку следствия в деле MH17. Россию не только не включили в ССГ, но и на регулярной основе игнорируют ее попытки «достучаться до правды».

Ранее российская журналистка Юлия Витязева с помощью «афганского инцидента» доказала некомпетентность США в деле сбитого в небе над Донбассом самолета МН17.