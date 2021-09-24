В Прибайкальском нацпарке фотоловушка поймала веселые игры кабанят на полянке

Иркутск, 24 сентября. Хитро установленная скрытая камера запечатлела игру в догонялки кабанчиков в национальном парке «Заповедное Прибайкалье».

На кадрах видео вы можете наблюдать популярное место среди этих диких парнокопытных — кабанью полянку. Специалисты рассказывают, что животные наведываются сюда с завидной регулярностью. Кто-то приходит оставить «послание» для сородичей на дереве (из клочков шерсти, выделений слюнных и кожных желез), а кто-то просто порезвиться с другими членами группы.

Зоологи отмечают, что для своих «писем» на деревьях кабаны часто выбирают хвойные породы и совмещают приятное с полезным. Таким образом пока они оставляют своим собратьям сообщения, смола помогает зверям справляться с волосяными и кожными паразитами.

Полянка никогда не пустует. Когда на ней не проводят время кабаны, их место занимают копытные. Иногда сюда приходят даже волки. Всех животных посетители национально парка могут наблюдать вживую. Этот участок входит в состав фотозоны, которая доступна для посещения фотографов и любителей понаблюдать за жизнью диких животных в естественной среде обитания.

Случаи выхода медведей к населенным пунктам участились под Иркутском, сообщал телеканал «360».