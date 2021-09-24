Берлин, 24 сентября. Немецкая Социал-демократическая партия рассчитывает перезагрузить политику в отношение России, уверен политолог Рар. При этом контакты с Москвой могут улучшиться, подчеркнул он.

Эксперт прокомментировал предстоящие выборы в Германии, намеченные на 26 сентября. Политолог рассказал правду о будущем отношений Берлина и Москвы после процесса волеизъявления.

Кандидат от социал-демократов Олаф Шольц при условии победы будет развивать взаимоотношения еще активнее, чем председатель ХДС Армин Лашет. Однако проблемным вопросом может стать образованная Социал-демократической партией коалиция, уверен Рар. Политическое объединение возможно будет править государством вместе с «Зелеными». Эксперт счел экологическую партию препятствием для улучшения российско-немецких отношений. Их лидер Анналена Бербок является абсолютно заидеологизированным политиком, рассчитывающим на борьбу за некую свободу, пояснил Рар.

«И второе: ограничением для социал-демократического канцлера и политики будет Европа. Потому что поляки, прибалты, даже украинцы, которые не имеют голоса в Европе, но являются ассоциированными членами, иногда так кричат, что мне кажется, что у них такой же голос, как у американцев в Европе», — добавил эксперт.

Ранее Рар назвал бессмысленным антироссийский курс Бербок. Политик выбрала агрессивную риторику для поднятия рейтингов, однако ее избиратели начинают понимать отрезвляющую истину, подчеркнул политолог.