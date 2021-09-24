Цискаридзе заявил, что западный балет основан на русской классике

Москва, 24 сентября. Хореограф Николай Цискаридзе высказался о современном балете на Западе. Балетмейстер отметил, что русская классика оказала влияние на технику зарубежных постановок.

Русский балет десятилетиями удерживает популярность на Западе, а знаменитый хореограф Рудольф Нуреев даже удостоился собственного байопика в Голливуде после редакции множества постановок в Европе.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Цискаридзе оценил наследие хореографа. Балетмейстер отметил, что именно русская классика легла в основу западного балета, передает «Вечерняя Москва».

«Они свое очень сильно охраняют и не хотят признать, что это все основано на русской классике. <...> Рудольф Нуреев, в редакции которого идут почти все в Европе балеты, сделал очень четко, как солдаты ногу подняли, ногу опустили, — и это совершенно другая картина. Эта же хореография, этот же текст выглядит абсолютно по-другому», — заявил хореограф.

Цискаридзе также признался, что считает хореографию Нуреева «чудовищным надругательством» над классикой, так как он воспроизводил многие фрагменты постановок в Европе по памяти после эмиграции из СССР. Несмотря на это, зарубежные школы балета бережно сохраняют традиции, введенные хореографам, как важные артефакты, сообщил артист в «Дзене».

Недавно Цискаридзе провел отпуск на зарубежном курорте. Хореограф поделился кадром с пляжа, где продемонстрировал шпагат в стиле балерины Анастасии Волочковой.