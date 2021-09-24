Эфир: Чем может ответить Россия на бойкотирование «Спутника V» в Европе

В пятницу, 24 сентября, с 15:00 в прямом эфире медиацентра «Патриот» эксперты обсуждают бойкотирование российской вакцины «Спутник V» в ЕС.

Регистрация отечественного препарата в Европе постоянно откладывается, хотя серьезных вопросов и претензий к «Спутнику V» нет. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) каждый раз преподносит все новые и новые фантастические объяснения, почему российская вакцина получает отказ в регистрации.

Евробюрократы всерьез говорят о нехватке клинических испытаний или о возможных побочных эффектах, которые могут наблюдаться после введения вакцины. «Спутником V» при этом привиты уже сотни миллионов жителей Земли, данных о безопасности российской вакцины — в избытке.

Надо ли России бойкотировать участие в ПАСЕ и других европейских структурах, пока там не отменят ограничения на передвижения российских делегатов?

Можно ли засудить западных бюрократов за очевидную дискриминацию и лоббирование интересов западных фармкомпаний?

Стоит ли в ответ закрыть российский рынок для западных препаратов — например, гомеопатических снадобий и БАДов?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечают эпидемиологи и эксперты.