Палата представителей США одобрила выделение 1 млрд долларов военной помощи Израилю

Вашингтон, 24 сентября. Палата представителей США одобрила законопроект о предоставлении Израилю дополнительного финансирования на сумму один миллиард долларов. Данные средства предназначены для закупки боеприпасов и некоторых комплектующих для систем ПРО Iron Dome («Железный купол»).

За инициативу проголосовали 420 конгрессменов, против — 9. Сперва она появилась в рассматриваемом 21 сентября законопроекте о государственных расходах, что вызвало сопротивление прогрессивной части Демократической партии. Ее представители настаивали на вынесении вопроса о помощи Израилю в отдельное голосование, что впоследствии и было сделано.

US House approves US$1 billion for Israel's 'Iron Dome' missile defence system https://t.co/CuN1Q7XthQ — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) September 23, 2021

После одобрения в Палате представителей законопроект пройдет в Сенат, где, по всей видимости, также получит подавляющую поддержку. Затем он направится на подписание к президенту Джо Байдену, который уже выразил позитивное отношение к выделению дополнительной помощи Израилю.

Израиль ежегодно получает военную помощь от США в размере 3,8 миллиарда долларов, что закреплено в десятилетнем меморандуме о взаимопонимании (МОВ), подписанном президентом Бараком Обамой в 2016 году. Из этой суммы 500 миллионов долларов ежегодно идут на противоракетную оборону.

US House approves $1bn for Israel’s Iron Dome after uproar https://t.co/a12XbfS3qk via @AJEnglish



Israel receives $3.8bn in US military assistance annually, codified through a 10-year memorandum of understanding (MoU) signed by President Barack Obama in 2016. . — Tazz #savepalestine ???????????????????????? ???????? (@Tazz1972Tazz) September 24, 2021

В МОВ говорится, что Израиль не может запрашивать дополнительное финансирование противоракетной обороны сверх 500 миллионов долларов, не считая «исключительных обстоятельств». При этом одобренный Палатой представителей законопроект гласит, что «средства должны быть выделены для удовлетворения неотложных потребностей в поддержку операции «Страж стен», имея в виду майское обострение между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. С 10 по 21 мая «Железный купол» перехватил тысячи ракет, истратив соответствующее количество боеприпасов. Истощение боекомплекта и подпадает под формулировку «исключительные обстоятельства».

В связи с этим сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал первоначальный шаг по исключению финансирования Израиля из более широкого законопроекта о госрасходах «презренным».

«Я надеюсь, что американский народ наблюдает и понимает, что финансирование системы противоракетной обороны «Железный купол» имеет важное значение для выживания государства Израиль, самого надежного союзника Америки в неспокойном и опасном регионе», — написал Грэм в Twitter.

I hope the American people are watching and understand that funding for the Iron Dome missile defense system is essential to the survival of the State of Israel, America’s most reliable ally in a troubled and dangerous region.



Despicable. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 21, 2021

По-видимому, в Конгрессе имела место путаница: некоторые законодатели восприняли отмену положения о финансировании «Железного купола» 21 сентября как в целом прекращение помощи Израилю по программе противоракетной обороны. Так, эту новость позитивно восприняла Бет Миллер, старший менеджер по связям с правительством в «Еврейском голосе за мир» — правозащитной группе, поддерживающей палестинцев.

«Было время, когда никто в Вашингтоне и глазом не моргнул бы на увеличение военного финансирования Израиля, но прогрессисты в Конгрессе только что показали, что время безоговорочной поддержки Израиля закончилось. Это беспрецедентная победа в борьбе за права палестинцев», — заявила она 21 сентября.

Аналогичные настроения выразила конгрессвумен Рашида Тлаиб, демократ из Мичигана палестинского происхождения — одна из проголосовавших против исключения помощи из законопроекта о государственных расходах. Она раскритиковала своих коллег за пренебрежение потребностями безопасности палестинцев, которые, по ее словам, живут в «жестокой системе апартеида».

«Мы также должны говорить о потребности палестинцев в безопасности от израильских нападений, мы должны быть последовательны в нашей приверженности человеческой жизни, и точка. Каждый заслуживает того, чтобы быть там в безопасности», — сказала она в речи перед голосованием.

I will not support a standalone supplemental bill of $1 billion to replenish the bombs Israel used to commit war crimes in Gaza. https://t.co/YILmG1ZmLy — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) September 23, 2021

Примечательно, что «Железный купол» сам по себе не несет угрозу жизням палестинцев: это исключительно защитные системы противоракетной обороны малого радиуса действия, предназначенные для перехвата неуправляемых кустарных ракет, обильно производимых в секторе Газа.