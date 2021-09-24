Sports Illustrated отдал Леброну Джеймсу третье место в рейтинге лучших игроков НБА

Нью-Йорк, 24 сентября. Издание Sports Illustrated опубликовало обновленный рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где первое место занял форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, по версии издания, расположился на третьей строчке. Ворвавшийся в лидеры форвард «сетей» Дюрант в прошлом сезоне находился на шестой строчке рейтинга. На втором месте — чемпион НБА сезона-2020/21 Яннис Адетокунбо.

В рейтинг также были включены: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

Напомним, «Милуоки Бакс» на своем паркете обыграл «Финикс Санз» в шестом матче финальной серии плей-офф НБА и стал победителем сезона-2020/21, завоевав перстни впервые за 50 лет. Матч завершился со счетом 105:98 в пользу «оленей».