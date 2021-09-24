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Экономист Охрименко исключил изменение отношения ФРГ к «СП-2» после ухода Меркель

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 10:36
Политика
Экономист Охрименко исключил изменение отношения ФРГ к «СП-2» после ухода Меркель
Федеральное агентство новостей

Киев, 24 сентября. Киеву не стоит надеяться на изменение политики Германии в отношении газопровода «Северный поток — 2» после выборов в бундестаг и прихода нового канцлера.

Такое заявление сделал украинский экономист Александр Охрименко. Он исключил изменение отношения ФРГ к «Северному потоку — 2» после ухода Ангелы Меркель. По словам эксперта, любой новый канцлер Германии будет отстаивать интересы немецкого бизнеса, а также «подстраиваться» под «СП-2».

«Ничего не поменяется, абсолютно точно. Любой канцлер Германии, даже если придет от оппозиции, будет работать на немецких олигархов. То есть для немецких олигархов. Поэтому в любом случае любой канцлер будет лоббировать интересы немецкого бизнеса», — сказал Охрименко в интервью РИА Новости.

Экономист Охрименко исключил изменение отношения ФРГ к «СП-2» после ухода Меркель
bundeskanzlerin.de  / 

Ранее возможный преемник Меркель, кандидат в канцлеры Германии от христианских демократов Армин Лашет уже поддержал ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что через несколько лет страна будет нуждаться в газе, поэтому важно реализовать прежние договоренности федерального правительства.

Кроме того, Лашет добавил, что Украина не должна понести убытки от запуска трубопровода. Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, то «Северный поток — 2» будет «немедленно остановлен».

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меркель германия охрименко северный поток - 2
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