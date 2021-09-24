Японская Honda модернизировала кроссовер Passport

Торранс (Калифорния), 24 сентября. Представленный в США в 2018 году кроссовер Honda Passport получил новую рестайлинговую версию.

Автомобилестроительная компания из Японии решила обновить модель Passport, добавив внешние изменения и создав специальную внедорожную вариацию под названием TrailSport.

Улучшенная модель отличается от предшественника другими бамперами, измененными крыльями спереди, а также поднятым капотом и модернизированной решеткой радиатора. Помимо этого, новый Passport может похвастаться большими размерами выхлопных патрубков и оптикой другой версии с L-образными элементами.

Интерьер автомобиля практически не был затронут изменениями. Известно, что внутри машины меняется прострочка салона. Водители теперь не смогут приобрести комплектации Sport и Touring, однако увидят в линейке TrailSport. Внедорожный комплект предлагает фирменную радиаторную решетку, защитные накладки на бамперы и оригинальные 18-дюймовые диски.

«Начинка» Passsport остается без обновлений. Инженеры компании ставят на внедорожник двигатель на 3,5 литра мощностью 284 л.с., который работает в паре с АКПП на 9 передач. Автолюбители могут выбрать между полным и передним приводом. Предполагается, что продажи рестайлинговой версии стартуют в Соединенных Штатах зимой.

Представители корпорации Honda полагают, что переход на электрокары внутри компании может быть организован раньше планируемых сроков, если этому будет способствовать политика Евросоюза.