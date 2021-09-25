Под Волгоградом выявили хищение выделенных на ликвидацию свалки 197 млн рублей

Волгоград, 25 сентября. Бюджетные средства, выделенные на ликвидацию свалки в рамках федерального проекта «Чистая страна», были похищены недобросовестным подрядчиком. Это удалось выяснить сотрудникам природоохранной прокуратуры совместно с УФСБ по региону и Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, сообщает «Волгоградская правда».

С местной компанией ООО «ГринЛайт» был заключен государственный контракт на ликвидацию ущерба природе, который был нанесен в результате складирования бытовых и промышленных отходов. Сумма договора составила 455 миллионов рублей.

Подрядчиком были предоставлены документы о том, что работы по контракту были выполнены. Однако на самом деле работы были выполнены с нарушениями и не в должном объеме. В результате проверки и на основании ее материалов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование обстоятельств дела продолжается.

Ранее ФАН рассказывал о возбуждении уголовного дела после крушения гидросамолета в ХМАО. В результате аварии погибли два человека.