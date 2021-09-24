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Российский турагент узнала, как отельные гиды запугивают туристов в Турции
Общество
Российский турагент узнала, как отельные гиды запугивают туристов в Турции
pixabay.com  /  sulox32

Москва, 24 сентября. Россиянка, работающая туристическим агентом, приехала на отдых в Турцию и решила проверить, как работают местные отельные гиды.

Девушка по имени Елена посетила встречу с представителем туристической компании, которая проводилась в первые дни отдыха и вычислила все неприятные уловки работника местного отеля. Она притворилась обычной отдыхающей туристкой. Свой опыт общения с гидом турагент описала у себя в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь автора удивило опоздание сотрудника на полчаса. После гид грубо сообщил группе, что билеты на экскурсии не покупают только «нищеброды». Женщина ответила работнику на эти слова, но он сделал вид, что не услышал замечание. Также турагент возмутилась требованию сдать HES-коды для продления их активации.

«Естественно, это все неправда. HES-код действует в течении полугода, и его можно заполнить еще хоть сто раз», — объяснила Елена своим читателям.

Девушка считает, что гид собирался забрать пропуски, чтобы запуганные туристы не смогли взять экскурсии в другом месте. При этом она отметила, что отельный работник не имеет права забирать у отдыхающего страховку. По словам туроператора, про такие уловки она и раньше слышала от своих клиентов.

Ранее российская туристка назвала отдых в Турции разочарованием. Путевку на двоих женщина приобрела в турагентстве за 66 тысяч рублей. Россиянка рассчитывала получить достойный отдых без роскоши.

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турция отдых гид
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