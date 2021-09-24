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Интерес россиян к цифровым банковским картам вырос в 2021 году
Экономика
Интерес россиян к цифровым банковским картам вырос в 2021 году
wikipedia.org  /  Mybloodtypeiscoffee / CC BY 4.0

Москва, 24 сентября. Крупнейшие российские банки зафиксировали рост спроса жителей страны к цифровым картам. В планах кредитных организаций — наращивание эмиссии виртуальных карт, отметили в компаниях.

В «Сбере» на такие карты сейчас приходится около 25% выдач. В «Газпромбанке» этот показатель возрос в июне до 15% против 8% в начале года, а в банке «Санкт-Петербург» — с 2% до 10%, передают «Известия».

Увеличение количества бесконтактных платежей и развитие электронной торговли также повышает востребованность данного продукта среди клиентской аудитории. Сохранение такой тенденции ожидается в течение ближайших нескольких лет, заявила глава управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина.

Сбербанк планирует к концу 2023 года выпускать без пластика около 50% карт, а ВТБ хотят добиться показателя в районе 40%. Довести карты без пластика до доли в 50% в банке ДОМ.РФ намерены уже к 2022 году.

Российские банки одобрили в августе этого года кредитные лимиты в размере 77,2 млрд рублей. Такие данные привело бюро кредитных историй «Эквифакс».

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