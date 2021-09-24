Авторы Foreign Policy назвали «мрачным искусством» умение Лаврова вести переговоры

Вашингтон, 24 сентября. Американское издание Foreign Policy выпустило материал о российском министре иностранных дел Сергее Лаврове.

Журналисты издания пишут, что Лавров имеет многолетний дипломатический опыт, а его мастерство зачастую мешает западным оппонентам продвигать свои интересы на международной арене.

«Ставить заслоны американской и европейской дипломатии — для него это своего рода мрачное искусство», — указывается в материале американского СМИ.

Также авторы статьи напомнили, что иностранные министры часто говорят о трудностях в переговорах с его участием. О Лаврове высказываются сквозь зубы, но с уважением. Коллеги признают, что с его дипломатическим опытом и умением трудно сравниться и соперничать, указывается в материале.

Кроме того, журналисты пишут, что Лавров является немногим из дипломатов, кто может четко донести посыл России до ООН.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель стал инициатором курьезной ситуации на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Европейский дипломат перепутал расписание встреч и попытался «вне очереди» начать переговоры с Сергеем Лавровым, хотя тот по графику должен был встретиться с японским коллегой Тосимицу Мотэги.