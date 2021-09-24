Экономист Лобода: «Ястребиная» риторика ЦБ РФ не заметит новые санкции США

Американские санкции будут охватывать все новых и новых чиновников и бизнесменов в России, это излюбленный механизм Вашингтона усилить токсичность российских властей и бизнесменов в сознании их инвесторов и партнеров. Такое мнение ФАН высказал экономист, эксперт финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Против суверенного долга

Как сообщает Bloomberg, Палата представителей США одобрила положение о продлении запрета на покупку или продажу американцами вновь выпущенных суверенных долговых обязательств России на вторичных рынках. Делается это для того, чтобы наказать Москву за якобы вмешательство в американские выборы.

Инициативу внес демократ от штата Калифорния Брэд Шерман. Она будет включена в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов, который, как ожидается, будет принят палатой представителей уже на этой неделе. При этом перспективы инициативы в сенате пока неясны.

Экономическая война

Как отметил Андрей Лобода, никто уже второй год в Вашингтоне не скрывает, что США ведут настоящую экономическую и информационную войну против России. Ведь в прошлом году санкции наших заокеанских друзей против «Северного потока — 2» были зафиксированы в военном бюджете. Конечно, санкции будут охватывать все новых и новых чиновников и бизнесменов из России. Это излюбленный механизм Вашингтона усилить токсичность российских властей и бизнесменов в сознании их инвесторов и партнеров.

«Накануне на валютной секции Московской биржи участники рынка как будто и не прониклись новостью из Вашингтона. Сегодня с утра доллар торгуется на отметке 72,72 рубля. Внешний фон для рубля остается позитивным, до конца сентября мы можем увидеть доллар на уровне 72 рубля. Способствует этому продолжающееся ралли по нефти и высокий аппетит иностранных инвесторов к рисковым активам», — пояснил Андрей Лобода.

Global Look Press / White House / via Globallookpress.com

По его словам, гораздо большее воздействие на курс рубля оказывает политика ФРС США. По итогам его вчерашнего заседания участники рынка ожидают, что верхняя граница коридора процентных ставок ФРС США может достичь 1% к середине следующего года. Пожалуй, сворачивание стимула ФРС США и завершение покупок гособлигаций окажет более существенное давление на рубль. Четкие и сильные сигналы американского регулятора по этому вопросу снизят интерес инвесторов к валютам быстроразвивающихся рынков, в том числе и к рублю. Пока же фундаментально рубль недооценен примерно на 10%, доллар мог бы стоить 65 рублей.

Политика сильного рубля

«По данным Счетной палаты РФ, государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 1,483 триллиона рублей и достиг 20,4 триллиона рублей, или 17,7% ВВП. Российский Минфин в ближайшие годы планируют довести в 2024 году уровень госдолга к ВВП РФ до 20,8%. При этом объемы внутренних заимствований будут расти и превысят 80%. Таким образом, внешние займы для российского госдолга не будут столь критичными в плане очередных санкционных выпадов со стороны наших западных партнеров. Для сглаживания давления Запада российским монетарным властям поможет политика сильного рубля», — добавил Андрей Лобода.

Для этого, по его мнению, есть все макроэкономические предпосылки даже на фоне усилившегося вектора социальной политики страны. Однако для начала нужно обуздать инфляцию и способствовать реальному восстановлению и росту доходов граждан и бизнеса. В этом случае гармоничный приток со стороны российских резидентов на рынок госдолга будет очень заметным.

Федеральное агентство политических новостей / Герман Парло

«На фоне усилившейся «ястребиной» риторики Банка России новые санкции США вряд ли вызовут бегство иностранных инвесторов из рублевого госдолга. Доходность по рублевым облигациям остается для них весьма привлекательной даже. Профицит российского бюджета и пока еще не закончившийся цикл повышения ключевой ставки оставляют этот инструмент вполне привлекательным на рынке. Здесь мог бы и поддержать Минфин, снизив объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила», — добавил Андрей Лобода.

Выводы делать рано

По его мнению, нужно дождаться окончательного решения хозяина Белого дома, если и Конгресс США одобрит бюджет. Окончательные выводы пока делать рано, но готовить жесткий ответ уже нужно.

«Можно было бы порассуждать российским монетарным властям о заморозке выплат по всем гособлигациям, находящихся в собственности инвесторов из США. Уже давно бы следовало озвучить мысли о заморозке выплат американским инвесторам дивидендов по акциям крупнейших российских «голубых» фишек с участием государственного капитала, включая «Газпром». Более того, российский газовый гигант и крупнейшие компании консорциума Nord Stream-2 могли бы подать иск к американским властям из-за упущенной выгоды и репутационном ущербе в рамках давления Вашингтона на «Северный поток — 2», — добавил Андрей Лобода.

По его мнению, сумма иска могла бы составлять от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов. Такие ответные меры могли бы быстро охладить пыл американских политиков, воздействующих на интересы бизнеса ЕС и России вне правового поля, придерживаясь экстерриториальной политики и протекционизма.

В то же время любые санкции получат зеркальный ответ на законодательном уровне. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.