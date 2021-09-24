Эфир: Осталась ли у российских автомобилистов культура взаимопомощи на дорогах

В пятницу, 24 сентября, с 11:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают тему взаимопомощи автомобилистов на российских дорогах.

Группы помощи на дорогах есть фактически в каждом регионе страны, их участники исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч. Можно сказать, что общественное движение «Взаимопомощь на дорогах» охватило всю Россию.

Зачем россияне тратят свое личное время и ресурсы на безвозмездную помощь незнакомым автомобилистам: из-за большого количества свободного времени или по доброте душевной?

Не расхолаживает ли подобная помощь автовладельцев, не считающих нужным закинуть в багажник хотя бы насос или не следящих за состоянием аккумулятора?

Есть ли среди объектов помощи те, кто садится на шею подобным сообществам?

Не отбирают ли подобные группы хлеб у профессиональных автосервисов?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» отвечает один из организаторов сообщества «Взаимопомощь на дорогах СПб и ЛО» (ВНД78) — Григорий Каранкевич.