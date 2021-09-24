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ВМФ России продолжает наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Армия
ВМФ России продолжает наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Москва, 24 сентября. Силы Черноморского флота РФ продолжают контролировать действия боевых кораблей НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря.

В сообщении Национального центра управления обороной РФ говорится, что силы и средства российского флота наблюдают за действиями испанского патрульного корабля Rayo и тральщика искателя мин Viareggio ВМС Италии, которые вошли в акваторию Черного моря 23 сентября в 18:30 (по московскому времени).

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время ВМФ России проводит в этом регионе плановые учения. В рамках маневров на полигоне Опук военнослужащие выполнили пуски ракет по условным морским целям, использовав для этот противокорабельные комплексы «Бастион». Кроме того, ракетные и артиллерийские стрельбы также выполнили корабли Черноморского флота, передает «Царьград».

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нато черное море вмф россии
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