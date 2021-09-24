«Газпром» заявил об абсурдности обвинений в недостаточных поставках топлива в Европу

Москва, 24 сентября. Обвинения в адрес компании «Газпром» в недостаточных поставках голубого топлива в Европу являются абсурдными, говорится в заявлении «Газпром экспорта».

Европа в 2021 году столкнулась с резким подорожанием природного газа. В середине сентября спотовые цены на сырье достигли исторического максимума, поднявшись почти до 970 долларов за тысячу кубометров. Основной причиной подорожания является высокий спрос, связанный с недостатками топлива в европейских подземных хранилищах.

В то же время поставки «Газпрома» в 2021 году находятся на исторических максимумах. Компания увеличила добычу голубого топлива на 18,4%. Поэтому, как считают в «Газпром экспорте», обвинения в недопоставках выглядят абсурдными.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что мировые цены на газ в ближайшее время могут вырасти в четыре раза. Опрошенные журналистами эксперты предупредили, что любой всплеск спроса на газ или проблемы в цепочках поставок приведут к взлету котировок.