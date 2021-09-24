Эфир: Чему современные кумиры учат российскую молодежь

В пятницу, 24 сентября, с 13:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают современные ценности и кумиров российской молодежи.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает неправильным выбор кумиров у современной российской молодежи, поскольку те не приносят никакой пользы обществу.

«Сегодня мы видим, как акценты смещаются. И кто пользуется доверием среди молодежи? Эти люди — блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня, там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят», — заявил чиновник.

Аналогичного мнения придерживаются и многие другие политики, причем не только в России.

Что из себя представляют сегодняшние кумиры российской молодежи?

Почему стихи и тексты популярных молодых исполнителей так пошлы и бездарны?

Что могут предложить молодежные кумиры кроме провокаций и тупых шуток?

Почему современные подростки так отличаются от советской молодежи или от молодежи 90-х годов?

На эти и другие вопросы отвечает директор Санкт-Петербургского творческого объединения «Культурная столица», директор Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, член Российского творческого союза работников культуры Алексей Матвеев в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот».