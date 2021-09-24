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Филипп Янковский представил фильм «Иван Денисович» в Петербурге

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 10:15
Общество
Филипп Янковский представил фильм «Иван Денисович» в Петербурге
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Санкт-Петербург, 24 сентября. Российский актер Филипп Янковский представил фильм «Иван Денисович», в котором сыграл главную роль. Петербургская премьера картины состоялась в четверг в киноцентре «Ленфильма».

Картина снята по мотивам рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Режиссером картины выступил Глеб Панфилов, пишет «Вечерняя Москва».

«Это счастье для актера, когда такой драматургический материал попадает в руки и когда можно действительно перевоплотиться. <…> Я горжусь этой ролью», — сказал Янковский перед показом киноленты.

Артист отметил особую роль Петербурга в его актерской биографии. Он напомнил, что в детстве он снимался в фильме Андрея Тарковского «Зеркало», затем пошли картины «Сентиментальное путешествие на картошку» и «Афганский излом». Янковский заметил, что Панфилов снял свою первую ленту именно на «Ленфильме».

В российский прокат картина вышла 23 сентября. При этом мировая премьера фильма Панфилова состоялась в августе на 74-м международном кинофестивале в Локарно. Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021 за роль Ивана Шухова.

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