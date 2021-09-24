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Нападающий «ПСЖ» Месси не сыграет против «Монпелье»
Спорт
Нападающий «ПСЖ» Месси не сыграет против «Монпелье»
Global Look Press  /  Gustavo Ortiz

Париж, 24 сентября. Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси из-за травмы может пропустить матч восьмого тура французского чемпионата против «Монпелье», который состоится 25 сентября.

По данным Le Parisien, 34-летний форвард пока не тренируется в общей группе. Ожидается, что звездный аргентинец возобновит тренировки с командой как раз в день игры с «Монпелье», но вряд ли тренерский штаб станет рисковать футболистом перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Месси получил травму левого колена в матче седьмого тура с «Лионом» (2:1). Тогда наставник парижан Маурисио Почеттино заменил Месси на 76-й минуте, чем вызвал недовольство аргентинца, не пожавшего руку тренера.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что Месси на сегодняшний день выглядит в «ПСЖ» чужеродным элементом. По мнению экс-нападающего, аргентинец не может проявить себя, поскольку не подходит под стиль игры французского клуба.

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Лионель Месси псж монпелье
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