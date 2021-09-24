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Алиев: Азербайджан подал заявки на закупку нового оружия у России
Армия
Алиев: Азербайджан подал заявки на закупку нового оружия у России
ru.president.az  /  Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики.

Баку, 24 сентября. Азербайджан подал заявки на приобретение новых образцов российского вооружения и боевой техники, заявил глава республики Ильхам Алиев.

В комментарии изданию «Национальная оборона» он отметил, что азербайджанские военные интересуются новыми разработками, которые были представлены в России.

«Сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться», — сказал президент.

Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество между Россией и Азербайджаном в перспективе будет лишь усиливаться.

Летом Ильхам Алиев посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. На повестке переговоров стояли вопросы карабахского урегулирования, а также другие актуальные региональные проблемы.

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