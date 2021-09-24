Госдума оснастит депутатов китайскими смартфонами Realme

Москва, 24 сентября. Государственная дума заключила соглашение по поставке 450 смартфонов.

Согласно информации с сайта государственных закупок, нижняя палата отечественного парламента подписала договор с «Московским центром продаж» по приобретению 450 смартфонов на сумму в 4,3 млн рублей. Об этом пишет РБК.

Количество приобретаемых для нужд парламентариев телефонов соответствует числу мандатов Госдумы VIII созыва. В соответствии с требованиями, прописанными в материалах закупок, телефоны должны работать на двух сим-картах, поддерживать стандарт 4G. Диагональ их экрана не должна быть меньше 6 дюймов, а встроенная память может равняться как минимум 64 Гб при процессоре на 8 ядер.

Предполагается, что в Госдуму смартфоны попадут до 31 декабря текущего года. По информации IDC, во II квартале 2021 года Realme занимал 4,8% рынка в России. Данная компания является крупным производителем умных часов, смартфонов и наушников. Ее основал Скай Ли в 2018 году.