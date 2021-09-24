Обитающая в Мьянме рыба с крошечным мозгом оказалась новым видом из рода Danionella

Нейпьидо, 24 сентября. Прозрачная рыбка с крошечным мозгом, которая обитает в Мьянме, оказалась представительницей нового вида из рода Danionella.

Рыбка имеет прозрачные тело и голову. Она интересна отсутствием крышки черепа, что делает рыбку идеальной моделью для исследований нейрофизиологии. Научная статья опубликована в журнале Scientific Reports. Коллектив специалистов из Швейцарии, Германии и США применил сочетание таксономических способов и молекулярных подходов при изучении рыбки. Результаты показали, что она представляет новый, ранее неизвестный в научном сообществе вид из рода Danionella.

Тело рыбы в длину не превышает 13,5 миллиметра. Она обитает в реках южных и восточных предгорьев Баго-Йома в Мьянме. Предпочитает прохладные слои воды на глубине ниже 30 сантиметров. Ее отличительной особенностью является крошечный мозг. Он считается самым маленьким, чем у всех известных представителей позвоночных. Чтобы подчеркнуть эту характеристику, ученые назвали рыбку Danionella cerebrum, так как cerebrum с латинского переводится как мозг.

Ученые из Копенгагена ранее вычислили, когда появились представители сибирской породы собак. Специалисты провели масштабную генетическую перепись.