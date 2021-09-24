Опубликован список погибших в экспедиции на Эльбрус

Нальчик, 24 сентября. Поисковые работы работы по спасению пропавших альпинистов на Эльбрусе завершились. В результате ЧП погибли 5 человек. В распоряжении ФАН оказался список погибших.
Группа туристов, состоящая из 19 человек, сообщила о проблемах на Эльбрусе накануне. Они находились на высоте свыше пяти тысяч метров. В итоге из-за погоды спасатели долгое время не могли найти путешественников. Спустя время поисковая операция завершилась трагедией — было найдено пять погибших:
- Макарова Анна, 1985 (Якутск)
- Борисов Вячеслав, 1982 (Тюмень)
- Нестерова Елена, 1989 (Санкт- Петербург)
- Жигулина Анастасия, 1981 (Тольятти)
- Гальчук Ирина, 1989 (Екатеринбург)
Первыми нашли четверых участников злополучного восхождения, троих живыми, еще одного без признаков жизни. Постепенно число погибших увеличилось до пяти. Известно, что группа была официально зарегистрирована.