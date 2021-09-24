Опубликован список погибших в экспедиции на Эльбрус

Нальчик, 24 сентября. Поисковые работы работы по спасению пропавших альпинистов на Эльбрусе завершились. В результате ЧП погибли 5 человек. В распоряжении ФАН оказался список погибших.

Группа туристов, состоящая из 19 человек, сообщила о проблемах на Эльбрусе накануне. Они находились на высоте свыше пяти тысяч метров. В итоге из-за погоды спасатели долгое время не могли найти путешественников. Спустя время поисковая операция завершилась трагедией — было найдено пять погибших:

Макарова Анна, 1985 (Якутск)

Борисов Вячеслав, 1982 (Тюмень)

Нестерова Елена, 1989 (Санкт- Петербург)

Жигулина Анастасия, 1981 (Тольятти)

Гальчук Ирина, 1989 (Екатеринбург)

Первыми нашли четверых участников злополучного восхождения, троих живыми, еще одного без признаков жизни. Постепенно число погибших увеличилось до пяти. Известно, что группа была официально зарегистрирована.