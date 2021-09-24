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Опубликован список погибших в экспедиции на Эльбрус

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 10:07
Происшествия
Опубликован список погибших в экспедиции на Эльбрус
 /  Олеся Каштанова

Нальчик, 24 сентября. Поисковые работы работы по спасению пропавших альпинистов на Эльбрусе завершились. В результате ЧП погибли 5 человек. В распоряжении ФАН оказался список погибших.

Группа туристов, состоящая из 19 человек, сообщила о проблемах на Эльбрусе накануне. Они находились на высоте свыше пяти тысяч метров. В итоге из-за погоды спасатели долгое время не могли найти путешественников. Спустя время поисковая операция завершилась трагедией — было найдено пять погибших:

  • Макарова Анна, 1985 (Якутск)
  • Борисов Вячеслав, 1982 (Тюмень)
  • Нестерова Елена, 1989 (Санкт- Петербург)
  • Жигулина Анастасия, 1981 (Тольятти)
  • Гальчук Ирина, 1989 (Екатеринбург)

Первыми нашли четверых участников злополучного восхождения, троих живыми, еще одного без признаков жизни. Постепенно число погибших увеличилось до пяти. Известно, что группа была официально зарегистрирована.

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