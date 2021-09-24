Дело Evergrande: судьба глобального рынка в руках Пекина

США и их союзники по коллективному Западу с нетерпением ждут краха китайской экономики. Пишут, что это может случиться уже в обозримом будущем, если группа компаний China Evergrande Group до конца сентября не оплатит проценты в сумме около 500 млн долларов по своим долгам, достигающим, согласно ряду оценок, чуть ли не 300 млрд долларов. А дальше, мол, согласно эффекту домино, все в перекредитованной КНР начнет валиться одно за другим.

Как ближайший аналог грядущих потрясений приводится ставшее толчком к мировому финансовому кризису 2008-2009 годов банкротство банка Lehman Brothers, чьи долги составляли 613 млрд долларов. В глобальных масс-медиа Evergrande все чаще называют «китайским Леманом». Хотя даже простое сопоставление цифр задолженности (особенно с учетом инфляции доллара и объема кратно выросшей денежной массы) Evergrande, по сравнению с Lehman, показывает, что такие сравнения хромают на обе ноги.

В конце концов, в сфере мировых финансов есть структуры, чье положение куда более сложное, чем положение Evergrande, — например, Deutsche Bank или «компании-зомби» типа Boeing. Но про их трудности предпочитают не упоминать, вытаскивая на передний план и держа в фокусе внимания Evergrande. Первый момент истины, он же час Х, для нее ожидался 23 сентября, когда нужно было сделать купонные выплаты по облигациям общей суммой в 119,5 млн долларов. Здесь необходимо отметить, что китайская компания всячески подчеркивала, что может не справиться с этой задачей, поскольку быстрая мобилизация необходимых денег затруднена, а государство не горит желанием решать ее проблемы — даже наоборот, призывает весь бизнес КНР готовиться к трудным временам.

Это весьма разительный контраст с ситуацией вокруг Lehman, топ-менеджмент которого в августе-сентябре 2008 года до последнего отрицал серьезность существующих у него проблем и надеялся на другие банки-партнеры по бизнесу, которые с помощью ФРС за несколько дней до того спасли от банкротства крупнейшие ипотечные агентства Freddie Mac и Fannie Mae. Но на Lehman у них тогда просто (вернее, очень не просто) не хватило денег… Поскольку в публичной медиасфере все это особо не обсуждалось, дело Lehman грянуло для большинства словно гром среди ясного неба. Здесь же явно идет другая игра: о грядущем банкротстве China Evergrande Group, по сути, заявлено заранее, но когда состоится заявленное банкротство и состоится ли оно вообще — неизвестно.

ФБА «Экономика сегодня» /

По крайней мере, с «проблемой 23 сентября» эта компания справилась без видимого труда. Очень похоже на то, что сумеет справиться и с остальными, то есть слухи о неизбежной ее смерти могут оказаться слегка преувеличенными. Зато в руках официального Пекина эти же слухи играют роль реле или руля, используя которые китайские товарищи могут в значительной мере управлять нынешними, скажем так, нелинейными процессами в мировой экономике и финансах.

А это в нынешних условиях очень дорогого стоит. И является еще одним доказательством того, что центр мировой экономики смещается из Америки в Китай, из Атлантики — в АТР. И в этом смысле куда более обоснованы сравнения не с 2008-м, а с 1929-м, когда начало Великой депрессии наглядно показало, что теперь центром мировой экономики вместо Соединенного Королевства стали Соединенные Штаты — не Лондон, а Нью-Йорк, что именно здесь теперь будет решаться, кому богатеть, а кому — нищать, кому жить, а кому — умирать…

Ожидание смерти China Evergrande Group и краха китайской экономики уводит из фокуса внимания грандиозную трансформацию последней, которая происходит в настоящее время и включает в себя фактическую смену не только форм собственности (деприватизация активов признанных «неправильными» бизнесменов выступает здесь только «верхушкой айсберга»), но и смену целей.

Про свои прибыли «красный дракон», конечно, не забывает. Только за январь-август 2021 года товарооборот между США и КНР вырос на 36,6% — до 470,31 млрд долларов, а китайский экспорт в Америку — до 354,15 млрд долларов, или на 33,3%. Это означает рекордный, почти 238 млрд долларов, профицит «красного дракона» в двусторонней торговле.

Но от получения прибылей в рамках глобального рынка китайцы перешли к формированию собственной зоны влияния, в которой уже оказались Афганистан и, судя по всему, Киргизия, которая с введением «электронного сома» интегрирует свою валютную систему с китайской. А для лучшего понимания своей политики западными партнерами КНР, образно говоря, держит в руке гранату с выдернутой чекой — компанию Evergrande. И еще десятки таких «гранат» висят у нее на поясе. В дело они могут пойти в любой момент.