Стоимость нефти Brent достигла трехлетнего максимума

Москва, 24 сентября. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал до 77,5 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 7:58 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на эту марку увеличилась на 0,13%, до 77,35 доллара за баррель. Нефть марки WTI при этом подорожала на 0,04%, до 73,33 доллара.

Таким образом, цена черного золота достигла трехлетнего рекорда. Последний раз стоимость топлива оказывалась на таких отметках в 2018 году.

По мнению экспертов Marex, это можно объяснить растущими показателями импорта из Японии. Чистые запасы топлива там за неделю с 12 по 18 сентября сократились на 882,4 тысячи килолитров.

На этой неделе стоимость бензина марки Аи-95 обновила исторический рекорд. Об этом следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.