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Захарова указала на использование Западом темы беженцев в угоду собственным интересам
Политика
Захарова указала на использование Западом темы беженцев в угоду собственным интересам
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 24 сентября. Великобритания и Франция напоминают о миграционной теме для достижения собственных геополитических целей, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат упрекнула Лондон и Париж, напомнив о лицемерии западных государств. Она выступила с заявлением в Telegram.

«На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения — Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады», — подчеркнула Захарова.

Недавно глава британского МВД Прити Пател выступила с обещанием решить французский вопрос с нелегалами. Однако сначала Париж должен повысить качество работы собственных пограничников. Иначе Лондон просто будет разворачивать суда с беженцами, что противоречит гуманитарной практике, отметила официальный представитель МИД России.

Ранее стало известно о возросшем потоке мигрантов во Франции. В страну перебираются нелегалы из Афганистана, Гвинеи, Грузии и Албании.

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мигранты великобритания захарова франция
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