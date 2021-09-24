Вышел трейлер нового фильма о принцессе Диане

Москва, 24 сентября. Новый трейлер фильма о жизни леди Ди «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» был опубликован в Сети. Видео доступно на официальном YouTube-канале NEON.

В кинокартине история разворачивается на фоне тяжелых отношений принцессы Дианы с супругом Чарльзом. Несмотря на многочисленные слухи о романе герцога, на рождественские праздники пара изображает идиллию. В эти каникулы Диана приходит к выводу, что ей нужно уйти из королевской семьи.

Режиссером фильма выступил Пабло Ларраин. Сценарий написал Стивен Найт. Роль принцессы Дианы исполнила звезда фильма «Сумерки» Кристен Стюарт. В актерском составе много звездных артистов — Джек Фартинг, Тимоти Сполл и Шон Харрис.

Принцесса Диана была замужем за принцем Чарльзом с 1981 по 1996 год. Спустя год после официального развода она трагически погибла в автокатастрофе.