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Пожарный вытащил из горящего дома спящего мальчика в Грозном
Общество
Пожарный вытащил из горящего дома спящего мальчика в Грозном
ГУ МЧС по Вологодской области

Грозный, 24 сентября. Начальник пожарного караула в Грозном спас из горящего частного дома десятилетнего школьника, сообщили в региональном ГУ МЧС по Чеченской Республике.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило утром 23 сентября. Очевидцы сообщили, что в частном доме горел навес и крыша. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Пламя охватило не менее 25 квадратных метров. Начальнику караула доложили, что внутри в доме находится ребенок.

Огнеборец незамедлительно забежал в горящий дом. Мужчина увидел спящего в комнате 10-летнего мальчика. Спасатель схватил ребенка на руки и эвакуировал его на улицу. Школьник не пострадал. Пожарные ликвидировали возгорание. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего инцидента.

Спасатели вывели из леса в Балашихе двух заблудившихся пенсионерок, сообщало издание РИАМО. Никто из женщин не пострадал.

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