Многодетные семьи в Ростовской области получили землю под строительство домов в степи

Ростов-на-Дону, 24 сентября. В Кагальницком районе Ростовской области назревает крупный скандал: многодетные семьи получили землю под строительство домов в донской степи, а выделение этих участков было включено в отчет чиновников о поддержке многодетных семей.

Ситуация вскрылась после того, как новый прокурор района обратил внимание на нарушения и обратился в суд с требованием обязать чиновников построить дорогу к месту застройки и провести коммуникации.

Как сообщает bloknot-rostov, выделенные участки действительно располагаются в голой степи. Здесь нет дороги, и уж тем более нет воды, электричества и других коммуникаций, необходимых для жизнедеятельности человека.

В сообщении также отмечается, что сам глава Кагальницкого района владеет участками в центре поселения, которые он выкупил у районной администрации за 198 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет Ростовской области заинтересовался общежитием в Таганроге, расположенным по улице Чехова, 74а. Как пояснили в региональном Следственном комитете, причиной для проверки информации о проживании женщины с детьми в аварийном здании стали публикации в некоторых СМИ.