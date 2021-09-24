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Афганское правительство намерено достичь высокого уровня отношений с Россией
Политика
Афганское правительство намерено достичь высокого уровня отношений с Россией
wikipedia.org  /  Масуд Акбари / CC BY-SA 3.0

Кабул, 24 сентября. Новое Правительство Афганистана рассчитывает на развитие отношений с Россией, отметил заместитель главы министерства культуры и информации Забиулла Муджахид.

Афганские власти хотят посетить РФ и ждут приглашения. Официальный Кабул намерен развивать отношения с Москвой на высоком уровне, заявил Муджахид. По его словам, Россию считают в Афганистане важным соседом, пишет РИА Новости.

«Мы просим о высоком уровне отношений с Правительством России. Так как РФ является важным для нас соседом, и, даст бог, когда придет день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой», — сказал дипломат.

Представители «Талибана»1 (организация запрещена на территории России) в середине августа вошли в Кабул и объявили о завершении войны. К концу месяца военнослужащие США покинули территорию Афганистана, положив конец 20-летнему присутствию американского контингента в стране.

Ранее американский конгрессмен Джамаал Боуман выдвинул инициативу о запрете финансирования военного присутствия Соединенных Штатов в Сирии. Вмешательство Вашингтона в дела республики должно прекратиться, подчеркнул законодатель.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан Муджахид
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