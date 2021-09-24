Совместные учения ВС РФ и Монголии «Селенга — 2021» стартовали на полигоне Дойтын Ам

Улан-Батор, 24 сентября. Церемония открытия совместных российско-монгольских военных учений «Селенга — 2021» состоялась на полигоне Дойтын Ам.

По имеющейся информации, в ходе торжественного мероприятия были подняты государственные флаги стран и исполнены гимны. Замминистра обороны Монголии Батсухийн Баярмагнай отметил, что поставленные перед военнослужащими задачи по организации совместных контртеррористических действий, направленные на расширение военного сотрудничества двух стран, будут достигнуты.

Заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Михаил Носулев и руководитель учений генерал-майор Игорь Тимофеев пожелали удачи и успехов личному составу при выполнении антитеррористических задач в ходе масштабных маневров, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в учениях задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, а также подразделения ВС Монголии общей численностью около 1,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что расчеты БПРК «Бастион» провели учения в Крыму. Военнослужащие успешно ликвидировали морские цели, выполнив пуск ракет на полигоне Опук, передает «Царьград».