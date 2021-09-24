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Экипажи кораблей ВМФ РФ провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 09:45
Армия
Экипажи кораблей ВМФ РФ провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море
facebook.com  /  Минобороны РФ

Севастополь, 24 сентября. Экипажи судов Военно-морского флота России отработали ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений в акватории Черного моря.

По информации пресс-службы Черноморского флота, в ходе тренировочных мероприятий отрабатывалась защита объектов морской экономической деятельности России в регионе. В маневрах были задействованы пять кораблей и катеров ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске вышли 20 судов и подводных лодок ВМФ РФ для проведения стрельб в Черном море. Учения развернулись на фоне маневров НАТО «Объединенные усилия — 2021», которые проходят на территории Украины. К этой операции Альянс привлек 12,5 тысячи военнослужащих, а также 600 единиц боевой техники.

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Все новости / Армия / Экипажи кораблей ВМФ РФ провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море
россия черное море вмф рф
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